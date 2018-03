Parteien : Linke in MV weiter im innerparteilichen Streit

Für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern haben Erfolge in den Kommunal- und Europawahlen 2018 und 2019 Priorität. Die Partei will landesweit mindestens einen Oberbürgermeister oder Landrat sowie einen Europaabgeordneten stellen, heißt es im Entwurf eines Strategiepapiers des Parteivorstands für die kommenden acht Jahre. Heute soll auf einer Mitgliederkonferenz in Güstrow über das Strategiekonzept und über einen Entwurf zu den kommunalpolitischen Grundsätzen der Partei debattiert werden.

von dpa

24. März 2018, 11:50 Uhr

Mitglieder der Linken Mecklenburg-Vorpommerns haben ihren Landesvorstand zu bedingungsloser Transparenz bei Personalentscheidungen und Aufwandsentschädigungen aufgefordert. Auf einer Konferenz am Samstag in Güstrow diskutierten rund 150 Teilnehmer über die innerparteilichen Auseinandersetzungen seit der Wahl eines neuen Landesvorstands im November 2017. Insbesondere kritisierten Mitglieder, dass sie die Ablösung des jungen Landesgeschäftsführers Kevin Kulke überrascht habe, dem im Wahlkampf gute Arbeit bescheinigt worden war. Es gebe bis heute keine politische Begründung für die Entscheidung, sagte der Schweriner Peter Brill. Außerdem gibt es Kontroversen über das Gehalt für die neue Landesvorsitzende Wenke Brüdgam. Sie räumte ein, einen Fehler gemacht zu haben. Sie habe vor der Wahl nicht offen genug dargestellt, dass sie um eine Entschädigung gebeten hatte.