Parteien : Linke in MV: Kapitalismus ist Kernproblem der heutigen Zeit

Mit dem Ziel, die Gesellschaft sozial gerechter, ökologischer und demokratischer zu gestalten, will die Linke in Mecklenburg-Vorpommern bei den Wählern punkten. Dabei hat die Parteispitze den Kapitalismus als das Kernproblem ausgemacht. «Bei all den Problemen der heutigen Zeit hilft es nicht, an einzelnen Stellschrauben zu drehen», sagte die Co-Parteivorsitzende, Wenke Brüdgam, am Samstag beim Landesparteitag in Kühlungsborn. Die Probleme seien nur mit einem anderen Denken zu lösen. «Der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte.»

von dpa

30. November 2019, 13:01 Uhr

Auf dem Programm des zweitägigen Parteitags steht die Neuwahl des Parteivorstands. Neben Brüdgam tritt erneut auch Torsten Koplin an. Gegenkandidaten gibt es keine.