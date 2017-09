Landtag : Linke im Landtag will Chatprotokolle Arppes einsehen

Schwerin (dpa/mv) - Die Linke im Landtag fordert eine Offenlegung der Chatprotokolle mit Gewaltäußerungen und kinderpornografischen Sexualfantasien, die zum Rückzug des früheren AfD-Abgeordneten Holger Arppe aus Fraktion und Partei geführt haben. Nur so lasse sich klären, in welcher Weise auch andere Mitglieder der AfD und ihrer Landtagsfraktion in den Schriftwechsel verstrickt seien. «Denn in der AfD steckt mehr Arppe», erklärte der Linken-Abgeordnete Peter Ritter am Mittwoch in Schwerin.