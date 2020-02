Landtag : Linke geht nach Faschismusvorwurf juristisch gegen AfD vor

Gegen den öffentlich erhobenen Vorwurf der AfD, Linksfraktionschefin Simone Oldenburg habe eine faschistische Gesinnung, setzt sich diese juristisch zur Wehr. Dem AfD-Landesvorstand ließ Oldenburg am Mittwoch über ihre Anwälte eine Unterlassungsverpflichtungserklärung zukommen. Mit einer solchen Beleidigung werde das allgemeine Persönlichkeitsrecht in besonders schwerere Weise verletzt, heißt es in dem Schreiben. Die AfD wird darin ultimativ aufgefordert, bis spätestens Freitag die umstrittene Pressemitteilung von der Internetseite des AfD-Landesverbands zu nehmen.

von dpa

19. Februar 2020, 15:35 Uhr

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer hatte in der Mitteilung auf eine Landtagsinitiative der Linken reagiert. Diese hatte für die März-Sitzung einen Antrag angekündigt, der auf eine klare Abgrenzung gegenüber «demokratiefeindlichen Kräften» zielt. In dem Antragsentwurf äußert sich die Linke besorgt darüber, dass in Thüringen ein Ministerpräsident «mit Stimmen einer Fraktion gewählt wurde, die völkisch und nationalistisch auftritt und offen faschistische, rassistische, antisemitische und geschichtsrevisionistische Aussagen vom deutschem Nationalsozialismus übernimmt».