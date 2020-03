Krankheiten : Linke gegen Laden-Sonntagsöffnung in Krisenzeit

Die oppositionelle Linke hat mit Respekt auf das Krisenmanagement von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reagiert, die Aussetzung des Sonntagsverkaufsverbots aber scharf kritisiert. «Die Beschäftigten in den Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen sind schon jetzt stark belastet und arbeiten am Limit», begründete die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, die Forderung nach Beibehaltung des Ladenschlussgesetzes. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten sei nicht erforderlich, da die Menschen an sechs Tagen in der Woche von morgens bis teilweise spät abends einkaufen könnten. Zuletzt hatte es vielerorts Hamsterkäufe gegeben.

von dpa

18. März 2020, 16:35 Uhr

Wegen der Coronavirus-Epidemie hatte die Landesregierung verfügt, das vom 18. März bis zum 19. April alle Geschäfte geschlossen bleiben, die nicht unbedingt für die Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Geöffnet bleiben hingegen Supermärkte und andere Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Für solche Läden wird der seit Mittwoch gültigen Verordnung zufolge «aus dringendem öffentlichen Interesse» die zeitliche Einschränkung im Ladenöffnungsgesetz befristet aufgehoben. Auch damit soll sichergestellt werden, dass sich die Menschen weiterhin uneingeschränkt mit Lebensmitteln und Verbrauchsartikeln versorgen können.