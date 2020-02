Landtag : Linke gegen Gesetz: Eingriffe in Grundrechte befürchtet

von dpa

27. Februar 2020, 12:07 Uhr

Die oppositionelle Linksfraktion sieht weiterhin erhebliche Mängel am neuen Polizeigesetz für Mecklenburg-Vorpommern und will daher im Parlament den geplanten Änderungen ihre Zustimmung verweigern. «Auch wenn durch die Koalitionsfraktionen einzelne Punkte abgeschwächt wurden, bleibt der Gesetzentwurf an vielen Stellen ein tiefer Eingriff in Grundrechte», begründete der Linken-Abgeordnete Peter Ritter am Donnerstag nach der abschließenden Gesetzesberatung im Innenausschuss die Ablehnung. Anträge etwa zum Schutz bestimmter Berufsgruppen wie Journalisten, zur Stärkung des Datenschutzes oder zur Streichung der Regelungen zur Umfeldüberwachung seien abgelehnt worden, beklagte Ritter. Auch in der Expertenanhörung im Innenausschuss waren von verschiedenen Institutionen massive Vorbehalte gegen die geplante Gesetzesänderung vorgebracht worden. Doch hatte auch dies offenbar keine gravierenden Änderungen am Gesetzentwurf zur Folge.