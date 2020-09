Landtag : Linke fordert Milliarden-Programm für Schulbau in MV

Als Reaktion auf den fortwährenden Investitionsbedarf an den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns fordert die Linke für die kommenden zehn Jahre ein Schulbauprogramm im Umfang von einer Milliarde Euro. Damit solle den Schulträgern Sicherheit gegeben werden, erforderliche Sanierungen und Neubauten vorantreiben zu können, sagte Linksfraktionschefin Simone Oldenburg am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Den gesamten Finanzbedarf für den Schulbau schätzte sie auf zwei Milliarden Euro. Das Land müsse endlich den Bedarf analysieren, Prioritäten ermitteln und ein verlässliches Schulbauprogramm auflegen. Zudem mahnte Oldenburg landesweit gültige Richtlinien für den Schulbau an, die es bis 2003 gegeben habe und die wichtige Standards wie Raumgrößen festlegten.

von dpa

24. September 2020, 17:43 Uhr