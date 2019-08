Bildung : Linke fordert mehr Schüleraustausch mit Osteuropa

Der Schüleraustausch mit osteuropäischen Ländern soll nach Auffassung der Linken ausgebaut werden. «In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Schüleraustausche mit den Ländern Ost- und Mitteleuropas sowie Israels halbiert», sagte deren Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag in Schwerin unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage. «Gerade einmal zehn Austauschprojekte im Jahr 2018 bei zirka 300 weiterführenden Schulen - das ist ein fatales Zeichen.» In diesem Jahr wurden der Antwort zufolge bisher acht Anträge positiv beschieden.

von dpa

08. August 2019, 16:13 Uhr

Im Jahr 2015 habe es noch 23 Schüleraustausche gewesen, erklärte Oldenburg. Auch diese Zahl ist ihrer Ansicht nach zu gering. Europa, das sei nicht nur Frankreich und Spanien, sagte die Politikerin. «Auch die Staaten östlich von Deutschland und auf dem Balkan gehören zu Europa.» Sie forderte die Landesregierung zum Umsteuern auf. Mehr Schulen müssten die Möglichkeiten von Schüleraustauschen gerade mit den jüngsten EU-Mitgliedstaaten wahrnehmen.

Dafür müsse auch die Mindest-Altersgrenze auf Klasse fünf herabgesetzt werden, forderte Oldenburg. «Derzeit ist es grundsätzlich erst für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe sieben möglich, an solchen Schüleraustauschen teilzunehmen.»