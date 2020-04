Landtag : Linke fordert konkrete Untergrenze für Großveranstaltungen

von dpa

30. April 2020, 13:01 Uhr

Die oppositionelle Linke drängt die Landesregierung in Schwerin, eine konkrete Untergrenze für Großveranstaltungen zu nennen, um den Organisatoren kleinerer Angebote für den Sommer Planungssicherheit zu geben. Gerade im ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern seien kleinere Veranstaltungen eine willkommene Abwechslung und auch Lebensunterhalt für Künstler und Veranstalter, erklärte der Linke-Landtagsabgeordnete Peter Ritter am Donnerstag in Schwerin. Er bedauerte, dass die Frage nach einer Besucherbeschränkung auch in der jüngsten Sitzung des Innenausschusses nicht vom Innenministerium beantwortet worden sei. Während andere Bundesländer coronabedingt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten hätten, fehle im Nordosten eine eindeutige Aussage dazu. «Es ist höchste Zeit, klare Verhältnisse zu schaffen», mahnte Ritter.