Wahlen : Linke bietet Schwesig neue Koalitionsgespräche an

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 14:29 Uhr

Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Christian Pegel erteilte dem Vorschlag Bluhms für neue Koalitionsgespräche in Schwerin eine Absage. Dafür gebe es keinen Grund. Die SPD habe nach der Landtagswahl 2016 einen Koalitionsvertrag mit der CDU geschlossen, in dem die Inhalte der Sozialdemokraten abgebildet seien, sagte Pegel. Er ist Verkehrsminister in der SPD/CDU-Landesregierung.

Wahlergebnisse MV

Mandatsliste des Bundeswahlleiters