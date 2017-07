Landtag : Linke beklagt Sparkurs der Landesregierung

Schwerin (dpa/mv) - Der Sparkurs der Landesregierung in Schwerin droht nach Auffassung der Linken zum Bumerang für Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Vor allem die Investitionstätigkeit des Landes ruft die Kritik der Opposition hervor. «Wer so wenig investiert, wird eine Angleichung der Wirtschaftskraft an die der westdeutschen Flächenländer nicht mal annähernd schaffen können», sagte die Linke-Landtagsabgeordnete Jeannine Rösler. Würden die Investitionen nicht spürbar erhöht, komme Mecklenburg-Vorpommern nicht von den letzten Plätzen im Ländervergleich weg und schaffe keine Verbesserung der «unbefriedigenden Situation im Land».