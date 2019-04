Luftverkehr : Linienflugverkehr-Saison nach Usedom startet am Wochenende

Auf der Ferieninsel Usedom startet am Samstag die Flugsaison 2019. Bis Ende Oktober steuern die Fluggesellschaften Eurowings, Lufthansa und Swiss immer samstags aus Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund und Zürich den Inselflughafen Heringsdorf an, wie die Usedom Tourismus GmbH am Donnerstag mitteilte.

von dpa

11. April 2019, 12:09 Uhr

Am Samstagvormittag werde die erste Eurowings-Maschine aus Düsseldorf landen. Bis zum 26. Oktober verkehren Linienflüge zwischen Düsseldorf und Heringsdorf, vom 27. April bis 26. Oktober auch zwischen Stuttgart und Heringsdorf. Erstmals sollen die beiden Strecken in der Hochsaison zweimal wöchentlich bedient werden, außer am Samstag auch dienstags beziehungsweise mittwochs.

Vom 20. April bis 26. Oktober fliegt die Lufthansa immer samstags aus Frankfurt/Main den Inselflughafen an. Vom 4. Mai bis zum 26. Oktober verkehrt Eurowings auch zwischen Heringsdorf und Dortmund. Schweizer Urlaubern steht vom 4. Mai bis 28. September eine Flugverbindung mit einem Airbus A220 zur Verfügung. Im Vorjahr nutzten rund 15 000 Passagiere die Linienflüge. Insgesamt zählte der Inselflughafen nach eigenen Angaben im Vorjahr 31 000 Fluggäste.

Die Usedom Tourismus GmbH wirbt ihrem Geschäftsführer Michael Steuer zufolge auf Tourismusmessen wie der CMT Stuttgart, der Boot Düsseldorf oder in der Schweiz für die Flugverbindungen nach Usedom.