Musik : Lindemann: Bei Rammstein wird auch gestritten

Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) genießt die simple Zusammenarbeit im Projekt mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren (49). «Wir sind nur zu zweit, das ist zumindest für mich sehr einfach», sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor Veröffentlichung des zweiten Albums «F & M» des Duos mit Namen Lindemann.

von dpa

19. November 2019, 07:17 Uhr

«Ich arbeite sonst mit fünf Leuten zusammen, da driften die Meinungen schon mal auseinander», sagte Till Lindemann mit Blick auf die anderen Rammstein-Musiker. «Es gibt immer eine Menge Diskussionen und Kämpfe, in welche Richtung es weitergehen soll, über die Themen, um so ziemlich alles.»

Deswegen sei es bei Lindemann vergleichsweise einfach: «Zwei Menschen, Peter schreibt die Musik, ich komme mit den Texten dazu. So wird das eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen, unserer Eindrücke. Das ist es. Wir sind da sehr effizient und schnell.» Tägtgren ergänzte: «Till schickt mir zum Beispiel eine Aufnahme von etwas, was er gerade unter der Dusche gesungen hat. Ich spiele das dann in meinem Computer ein und beginne, Musik dazu zu arrangieren.»