Luftverkehr : Lilienthals Doppeldecker in Kalifornien: DLR testet

Otto Lilienthals Fluggeräte haben nach 124 Jahren ihre Flugfähigkeit erneut unter Beweis gestellt. Das DLR hat den Nachbau eines historischen Doppeldeckers erfolgreich in die Luft gebracht und Lilienthals Angaben belegt.

von dpa

18. September 2019, 15:35 Uhr

Flugzeugenthusiasten haben einen Nachbau des 1895 konstruierten ersten Doppeldeckers der Welt von Otto Lilienthal (1848-1896) zum Fliegen gebracht. Damit hat ein Team des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) auch letzte Zweifel an der Flugtauglichkeit des Gleiters des Luftfahrtpioniers ausgeräumt. Wissenschaftler seien immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, ob der Anklamer Maschinenbauingenieur tatsächlich geflogen sei, oder ob es sich bei den Berichten um Fake News und um Fotomontagen handeln könnte, sagte der Leiter des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik am DLR, Andreas Dillmann, am Mittwoch in Anklam. Im Ikareum des Lilienthal-Museums stellte das DLR Filmdokumente der Flüge 2018 und im Juli 2019 in Kalifornien vor.

Schon 2016 hatte das DLR die Flugfähigkeit eines originalgetreuen Nachbaus eines Lilienthal-Gleiters im Windkanal in Amsterdam nachgewiesen. «Aber das entscheidende ist der Flugversuch», sagte Dillmann. Pilot Markus Raffel, beim DLR Abteilungsleiter für Hubschrauber-Aerodynamik, erprobte den Nachbau aus authentischen Materialien wie Weidenruten, Baumwollgewebe, Hanfseilen und Stahldraht als Privatmann. Da Flugversuche mit nicht zugelassenen Geräten in Deutschland verboten sind, wich das Team an die US-Pazifikküste aus. Dort sei der Sand weich und der Wind konstant. «Die Tests im Windkanal haben offen gelassen, wie der Gleiter bei Start und Landung und bei Windböen reagiert», sagte Raffel. Das sei jetzt in der Praxis erprobt worden. Die Flüge dauerten demnach 10 bis 14 Sekunden. Dabei wurden in drei bis vier Metern Höhe Strecken von etwa 100 Metern zurückgelegt.

«Alle Ergebnisse passen perfekt zu den historischen Angaben», fasste Dillmann zusammen. Der Gleiter fliege ab einer Geschwindigkeit von mehr als 10 Metern pro Sekunde, die man durch Laufen unter Ausnutzung des Gegenwindes und bei einer Hangneigung erreichen könne. Das Baumwollgewebe der Flügel habe Lilienthal imprägniert, so dass es kaum luftdurchlässig war, was ein längeres Gleiten ermöglichte. Lilienthal habe zudem die V-Stellung der Flügel und das Leitwerk für mehr Stabilität erfunden - alles Dinge, die auch heute im Flugzeugbau genutzt würden. Lilienthals Fluggerät sei durch die Stellung der Beine steuerbar gewesen. «Man kann nur den Hut ziehen, er hat ein vollwertiges Flugzeug hergestellt», sagte Dillmann.

Raffel, der als Pilot für Motorflugzeuge erst 2017 das Fliegen mit einem modernen Hängegleiter erlernt hatte, gewinnt dem Lilienthal-Gleiter mehr Spaß ab. «Man hat den Kopf zwischen den Flügeln, als hätte man selbst Flügel bekommen», sagte der Professor an der Leibniz-Universität Hannover. «Der Körper nimmt in anderer Weise teil, man empfindet den Vogelflug nach.» Doch das Fliegen sei anstrengend, Lilienthal müsse sehr fit gewesen sein.

Den Nachbau des Gleiters übergab das DLR an das Lilienthalmuseum. Leiter Bernd Lukasch will ihn später im Ikareum in der einstigen Nikolaikirche zusammen mit den Filmdokumenten zeigen, denn ein erster Nachbau hängt bereits im Museum. «Aber zu diesem gibt es nun eine Geschichte», sagte er. Der Doppeldecker gilt zudem als erste Serienproduktion eines Flugzeugs: Lilienthal verkaufte ihn neun Mal.