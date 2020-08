Unfälle : «Lila Bäcker»-Gründer stirbt bei Flugzeugabsturz auf Usedom

Bei dem Flugzeugabsturz am Sonntag auf der Insel Usedom ist der Gründer und langjährige Chef der Backwaren-Kette «Lila Bäcker», Volker Schülke, ums Leben gekommen. «Sein Tod beim Absturz eines Kleinflugzeugs ist tragisch. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie», heißt es in einer am Montag in Neubrandenburg verbreiteten Erklärung der Unser Heimatbäcker Holding GmbH.

von dpa

03. August 2020, 16:33 Uhr