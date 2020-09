Breitensport : Liga-Spiele mit Zuschauern: MV-Regierung sucht Lösungen

Nach monatelanger Abstinenz in Stadien und Hallen sollen Sportbegeisterte in Mecklenburg-Vorpommern schon bald ihre Mannschaften im Titelrennen auch wieder anfeuern können. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin nach der Kabinettssitzung sagte, beginnt die Landesregierung dazu am Mittwoch direkte Gespräche mit Verantwortlichen der Clubs und Verbände. Ziel ist es offenbar, bis zum Saisonstart insbesondere in den Ballsportarten klare Regeln für Profiliga-Spiele mit Zuschauern festzulegen.

von dpa

01. September 2020, 15:33 Uhr