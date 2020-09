Unfälle : Liebherr will umgeknickten Schwerlastkran wieder aufbauen

Der Kranbauer Liebherr will seinen größten bislang gebauten Offshore-Kran nach einem gescheiterten Test Anfang Mai reparieren. Bei dem Test war der Schwerlastkran an Bord eines Spezialschiffs im Überseehafen umgeknickt. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Kranhaken der Last nicht standgehalten. «Wir werden den HLC 295000 wieder aufbauen», kündigte der Geschäftsführer der Liebherr-MCCtec Rostock GmbH, Leopold Berthold, am Montag an.

von dpa

14. September 2020, 20:03 Uhr