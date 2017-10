Schifffahrt : Letztes Kreuzfahrtschiff der Saison kommt nach Warnemünde

Mit dem Ozeanriesen «Balmoral» wird heute in Warnemünde das letzte Kreuzfahrtschiff der Saison 2017 erwartet. Wenn das knapp 220 Meter lange Schiff mit Platz für 1400 Passagiere am späten Abend Warnemünde verlässt, geht eine weitere Rekordsaison zu Ende. Seit Ende April hatten 36 Ozeanriesen insgesamt 190 Mal in Warnemünde beziehungsweise im Seehafen angelegt. Der Hafen gab die Gesamtzahl der Passagiere, die an und von Bord gingen, mit rund 892 000 an. In der Vorsaison 2016 waren es 766 000 Passagierbewegungen gewesen.