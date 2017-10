Schifffahrt : Letztes Kreuzfahrtschiff der Saison in Warnemünde

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

12.Okt.2017

Am Passagierkai in Warnemünde hat am Donnerstag das letzte Kreuzfahrtschiff der Saison 2017 angelegt. Wenn die knapp 220 Meter lange «Balmoral» mit Platz für 1400 Passagiere am späten Abend Warnemünde verlässt, geht eine weitere Rekordsaison zu Ende. Seit Ende April hatten 36 Ozeanriesen insgesamt 190 Mal in Warnemünde beziehungsweise im Seehafen angelegt. Der Hafen gab die Gesamtzahl der Passagiere, die an und von Bord gingen, mit rund 892 000 an. In der Vorsaison 2016 waren es 766 000 Passagierbewegungen gewesen. Für die kommende Saison rechnet Hafensprecher Christian Hardt mit einer vergleichbaren Anlaufzahl wie in diesem Jahr. Am Ende der Saison 2018 beginne dann der Bau für ein zweites Cruise-Center am Liegeplatz 8. Das Gebäude soll im Frühjahr 2020 fertig sein.

