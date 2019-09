Agrar : Letzter Tag der Landwirtschaftsausstellung MeLa

Die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung MeLa in Mühlengeez bei Güstrow geht am heutigen Sonntag nach vier Tagen zu Ende. Wieder werden Tausende Besucher erwartet, die sich über die Angebote und Leistungen der Branche informieren wollen. Attraktionen sind hauptsächlich Programme mit Tieren, wie das Westernreiten, eine Pferdeschau und Züchterwettbewerbe. Das Tier der diesjährigen Mela ist das Rheinisch-Deutsche Kaltblut, ein kräftiges Arbeitspferd, das vom Aussterben bedroht ist.

von dpa

15. September 2019, 01:08 Uhr

Teil der Messe ist auch die Landestierschau, in der mehr als 1000 Zuchttiere präsentiert werden, darunter viele Fleischrindrassen. Die Mela ist nach Angaben der Veranstalter die größte Agrarmesse in Norddeutschland. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 70 000 Besucher.

Im Mittelpunkt des politischen Rahmenprogramms stand beim Landesbauerntag am Freitag die Kritik an dem sogenanntem Agrarpaket der Bundesregierung. Es sieht das unter anderem das Aus für das umstrittene Unkrautgift Glyphosat Ende 2023, mehr Schutz für Insekten und ein neues Tierwohl-Kennzeichen vor. Bauernpräsident Detlef Kurreck kritisierte, dass in Berlin niemand die ökonomischen Auswirkungen des Pakets durchgerechnet habe. Die Zeche müssten am Ende die Landwirte zahlen.