Bildung : Letzter Schultag für Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

18. April 2018, 06:10 Uhr

Für die rund 5300 Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern ist heute der letzte Schultag. Traditionell verkleiden sich die Zwölftklässler und treiben Späße mit Lehrern und jüngeren Schülern. Vielerorts ziehen sie anschließend durch die Straßen und feiern das Ende ihrer Schulzeit. Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald war der letzte Schultag für die knapp 80 Abiturienten bereits am Dienstag. Am Freitag beginnen dann die schriftlichen Abi-Prüfungen. Als erstes Fach ist Englisch dran, eine Woche später wird Deutsch geschrieben und am 2. Mai Mathematik. Abi-Prüfungen gibt es auch in selteneren Fächern wie Griechisch, Schwedisch oder Polnisch.