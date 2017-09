Theater : Letzte eigenständige Theatersaison beginnt

Mit einem «Tag der offenen Tür» beginnt an diesem Sonntag am Landestheater in Neustrelitz die voraussichtlich letzte eigenständige Spielzeit. Dabei werden Schauspieler und Musiker der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz sinnlich den neuen Spielplan vorstellen, wie eine Sprecherin des Theaters am Mittwoch erklärte. Als erstes Schauspiel inszeniert Oliver Trautwein die Verwechslungskomödie «Charleys Tante», die unter anderem durch Verfilmungen mit Heinz Rühmann und Peter Alexander bekannt wurde. Daraus sollen Szenen gezeigt werden. Premiere ist am 16. September.