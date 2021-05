Literatur : Lesefest „Leipzig liest extra“ lässt doch Publikum zu

Das Lesefest „Leipzig liest extra“ kann in der nächsten Woche doch mit Publikum veranstaltet werden - zumindest teilweise.

Leipzig | Das Lesefest „Leipzig liest extra“ kann in der nächsten Woche doch mit Publikum veranstaltet werden - zumindest teilweise. Die sinkenden Corona-Inzidenzen in Leipzig machten es möglich, dass einige Veranstaltungsorte unter freiem Himmel auch für Besucher öffneten, teilte die Buchmesse am Freitag mit. Das betreffe rund 100 Veranstaltungen vom 27. bis 3...

