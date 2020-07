Familie : Leichter Husten und Halsweh kein Ausschlussgrund von Kita

Kinder mit leichtem Husten, Halsschmerzen oder erhöhter Temperatur können mit der Rückkehr der Kitas zum Normalbetrieb ab 1. August ohne Einschränkungen betreut werden. Sie dürfen nicht mit Verweis auf die Covid-19-Pandemie nach Hause geschickt werden. «Allgemeine, unspezifische Symptome bei Kindern sind kein Ausschlussgrund für die Betreuung in einer Kita», stellte Staatssekretär Nikolaus Voss (SPD) am Freitag in Schwerin klar. Zu solchen Symptomen gehörten auch Schnupfen oder Bindehautentzündung.

von dpa

24. Juli 2020, 12:18 Uhr