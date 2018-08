Ausbildung : Leichter Anstieg bei Lehrlingszahlen

von dpa

16. August 2018, 13:04 Uhr

Silberstreif am Horizont: Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Zahl der Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestiegen. Das Statistische Amt in Schwerin registrierte für 2017 landesweit 19 303 Jugendliche in einer dualen Ausbildung mit betrieblicher Praxis. Das seien 315 mehr gewesen als 2016, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im Jahr 2000 hatte es im Nordosten noch mehr als 51 600 Lehrlinge gegeben. Damals nahmen pro Jahr teilweise 20 000 junge Leute eine Berufsausbildung auf. Infolge des Geburtenknicks nach dem Mauerfall gingen die Schulabgängerzahlen aber drastisch zurück, so dass viele Unternehmen inzwischen händeringend nach Berufsnachwuchs suchen. Nach Angaben der Arbeitsagentur Nord waren Ende Juli in Mecklenburg-Vorpommern noch 4500 Lehrstellen nicht besetzt. Als wesentlicher Grund für den leichten Anstieg der Lehrlingszahlen gilt die Aufnahme ausländischer Bewerber.