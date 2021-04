Arbeitsmarkt : Leichte Frühjahrsbelebung: Erwerbslosenzahl um 2000 gesunken

Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt kann die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht ausgleichen. Der Tourismus fehlt.

Schwerin | Die Frühjahrsbelebung stabilisiert den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern, kann die Auswirkungen der Corona-Pandemie aber nicht ausgleichen. Die Zahl der registrierten Erwerbslosen sank in Mecklenburg-Vorpommern im April im Vergleich zum März um rund 2000 auf 67 800, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteil...

