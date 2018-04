Notfälle : Leiche des Vermissten im Kastorfer See gefunden

Die Leiche des Mannes, der nach einer Bootstour auf dem Kastorfer See vermisst wurde, ist gefunden worden. Die Wasserschutzpolizei entdeckte am Sonntagnachmittag seinen Körper mit Hilfe eines Sonargeräts auf dem Grund des Sees, wie die Beamten in der Nacht zum Montag mitteilten. Taucher konnten demnach nur noch die Leiche bergen.

von dpa

09. April 2018, 05:48 Uhr

Der 31-Jährige war am Samstag mit drei Freunden bei Wildberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einer Bootstour aufgebrochen. Als die Gruppe zum Ufer zurückfahren wollte, kenterte das Boot. Alle vier fielen ins Wasser. Nur drei erreichten das Ufer.