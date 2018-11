Notfälle : Leiche aus dem Ratzeburger See ist ein vermisster Segler

von dpa

26. November 2018, 12:16 Uhr

Das tödliche Schicksal eines seit Anfang Oktober vermissten 75-jährigen Seglers auf dem Ratzeburger See steht endgültig fest. Bei der am 17. November aus dem See geborgenen Leiche handle es sich um den Vermissten, teilte die Polizei am Montag mit. Dies habe die Untersuchung der Rechtsmedizin ergeben. Der 75-Jährige war am 3. Oktober von einem Boot ins Wasser gefallen. Anschließend war der See in Pogeez mit Hilfe von Tauchern, mehreren Booten und einem Hubschrauber erfolglos nach ihm abgesucht worden. Erst im November wurde die jetzt identifizierte Leiche an der Badestelle in Utecht gefunden.