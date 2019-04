Bildung : Lehrerverband fordert schnelles Handeln für bessere Bildung

von dpa

04. April 2019, 11:32 Uhr

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) schöpft nach dem SPD-Parteitagsbeschluss von Rostock neue Hoffnung für eine bessere Bezahlung der Grundschullehrer in Mecklenburg-Vorpommern, und erwartet mehr politisches Gewicht für die Bildung. «Jetzt geht es um schnelles Handeln», forderte der Landesvorsitzende Michael Blanck in einer am Donnerstag in Schwerin verbreiteten Mitteilung. Ansonsten würden für den Schuldienst ausgeschriebene Stellen in Größenordnungen unbesetzt bleiben und Lehrer frühzeitig aus dem Beruf ausscheiden. Nach Blancks Worten muss der Lehrerberuf attraktiver gestaltet werden. Die SPD hatte auf ihrem Landesparteitag am Wochenenden in Rostock erhebliche Defizite in der Bildungspolitik des Landes konstatiert und konkrete Forderungen aufgemacht.