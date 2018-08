Bildung : Lehrergewerkschaft GEW lehnt Handyverbot an Schulen ab

Die Lehrergewerkschaft GEW in Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen ein generelles Handyverbot an Schulen wie in Frankreich ausgesprochen. Der stellvertretende Landesvorsitzende Maik Walm sagte am Mittwoch in Schwerin, die Schüler sollten dazu befähigt werden, sinnvoll mit den neuen Medien umzugehen, die natürlicher Bestandteil ihrer Lebenswelt seien. «Ein generelles Verbot lehnen wir deshalb ab.» Sollten im Einzelfall Verbote notwendig sein, sollten die Pädagogen gemeinsam in der Schule einen gut begründeten Umgang damit finden.

von dpa

01. August 2018, 15:59 Uhr

Zuvor hatten bereits die Bildungsminister der Bundesländer ein Handyverbot, wie es das französische Parlament am Montag für Schulen beschlossen hatte, weitgehend abgelehnt.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verwies zudem darauf, dass die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern aktiv an diesem Thema arbeite und auch Fortbildungen für Lehrkräfte anbiete. Die nächste Fachtagung des Netzwerkes Medienaktiv MV sei am 18. Oktober in Neubrandenburg unter dem Titel «digital.sucht.kompetenz» geplant.