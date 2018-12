Schulen : Lehrer können Gutscheine bestellen

von dpa

03. Dezember 2018, 17:31 Uhr

Für die Buchaktion «Ich schenk Dir eine Geschichte» können Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern ab sofort Büchergutscheine für Kinder der vierten und fünften Klassen sowie in Förderschulen bestellen. Bestellschluss sei der 31. Januar, teilte die Stiftung Lesen am Montag in Mainz mit. Zum Welttag des Buches im nächsten Jahr könnten die Kinder mit dem Gutschein den Fantasy-Roman «Der geheime Kontinent» in ihrer örtlichen Buchhandlung bekommen. Mit der jährlichen Schenkaktion sollen die Mädchen und Jungen für das Lesen begeistert werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich nach eigenen Angaben an der Aktion und finanziert den Druck der Gutscheine.