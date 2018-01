Schulen : Lehrer auf der Schulbank: Jeder belegt im Schnitt 1,5 Kurse

Mecklenburg-Vorpommerns Lehrer haben nach Angaben des Bildungsministeriums großes Interesse an Fortbildungen. Bei den 1293 Kursangeboten des landeseigenen Instituts für Qualitätsentwicklung wurden im vergangenen Jahr knapp 20 000 Teilnehmer gezählt - bei etwa 13 000 Pädagogen im Land, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Mittwoch in Schwerin sagte. Damit belegte jeder Lehrer im Schnitt eineinhalb Veranstaltungen. Im Vorjahr (2016) habe die Teilnehmerzahl mit 21 700 Teilnehmern an 1058 Fortbildungen noch etwas höher gelegen.