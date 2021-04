Schulen : Lehrer an weiterführenden Schulen sollen geimpft werden

Nach Kita-Erziehern, Grund- und Förderschullehrern soll nun auch das Personal der weiterführenden Schulen schnell gegen das Coronavirus geimpft werden.

Schwerin | Dafür soll der Zeitraum der Schulschließung vom kommenden Montag an genutzt werden, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mit. „Das Impfen bietet wirksamen und langfristigen Schutz und ist der einzige Ausweg aus der Pandemie“ erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Außerdem zeichnet sich eine Testpflicht an den Schulen ab....

