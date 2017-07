Agrar : Legehennen immer leistungsfähiger: 15 Eier mehr pro Jahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Die Hühner in den großen Haltungen legen immer mehr Eier. In Mecklenburg-Vorpommern waren es im vergangenen Jahr im Schnitt 294,7 Stück pro Legehenne. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin veröffentlicht hat. Im Jahr 2010 betrug die durchschnittliche Legeleistung noch 288 Eier, 1991 lag dieser Wert bei 279,5. Der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Martin Piehl, erklärte die Steigerung um 15 Eier pro Huhn und Jahr seit 1991 mit Fortschritten in Züchtung, Haltung und Fütterung.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:17 Uhr