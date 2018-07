Notfälle : Leck in Gasleitung: Innenstadt für Stunden gesperrt

von dpa

27. Juli 2018, 14:52 Uhr

Ein Bagger hat bei Tiefbauarbeiten in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Gasleitung in der Innenstadt beschädigt. Teile des Stadtzentrums mussten am Freitag für fast vier Stunden gesperrt werden, wie das Gas-Unternehmen «HanseGas» mitteilte. Durch die beschädigte Leitung sei Erdgas in Kabelschächten ausgetreten. Spezialkräfte quetschten die Leitung ab und schweißten die Leitung wieder ein. Am Nachmittag waren die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Es sei zu keinen Unterbrechungen in der Gasversorgung gekommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Verletzt wurde niemand.