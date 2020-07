Notfälle : Lebensretter von Strömung erfasst: Suche in Ahrenshoop

Am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ein 32 Jahre alter Lebensretter verschwunden, nachdem er am Mittwochmittag zwei Zehnjährige aus dem Wasser rettete. Die Kinder sind nach Polizeiangaben im Bereich eines Steinwalls von der Strömung erfasst worden und konnten sich nicht aus eigener Kraft an Land retten. Dem aus der Region stammenden Mann sei es gelungen, die beiden auf die Steinmole zu setzen. Ein Zeuge brachte sie daraufhin sicher an Land. Der Lebensretter sei dann jedoch ebenfalls von der Strömung erfasst worden und offenbar selbst in eine hilflose Lage geraten. Er war nicht mehr über Wasser zu sehen.

von dpa

01. Juli 2020, 16:46 Uhr