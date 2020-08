Prozesse : Lebenslange Haft für Tötung der Eltern gefordert

Rostock (dpa/mv) – Im Prozess um die Tötung seiner Eltern hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Rostock für einen 39-jährigen Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der arbeitslose Fleischer sei des Mordes an seinem 62 Jahre alten Vater und des Totschlags an seiner 61-jährigen Mutter schuldig, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch. Der Angeklagte hatte gestanden, in der Nacht zum 31. Dezember 2019 seine Eltern in ihrem Schlafzimmer in Rostock-Dierkow erschlagen beziehungsweise erstochen zu haben. (AZ: 13 Ks 56/20)

von dpa

26. August 2020, 11:59 Uhr