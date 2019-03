Soziales : Lebenshilfe Hagenow: Ursula Hase erhält Sozialpreis

Die Vereinsvorsitzende der Lebenshilfe Hagenow, Ursula Hase, erhält am Donnerstag den mit 10 000 Euro dotierten Siemerling-Preis der Neubrandenburger Dreikönigsstiftung. Die 75-Jährige engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben, wie die Stiftung mitteilte.

von dpa

01. März 2019, 12:41 Uhr

Für das Lebenshilfewerk Hagenow habe sie 1993 eine Pflege- und Fördereinrichtung für 40 Menschen mit schwerstmehrfachen Behinderungen aufgebaut, mitgestaltet und bis zum Eintritt ins Rentenalter geleitet. Noch heute habe sie den Vereinsvorsitz der Lebenshilfe Hagenow inne und setze sich tatkräftig für Menschen mit Handicap ein.

Der Preis erinnert an die Neubrandenburger Familie Siemerling, die seit dem 18. Jahrhundert über mehrere Generationen hinweg als Ärzte, Apotheker, Kaufleute und Bankiers wirkte. Der Sozialpreis wird seit 1994 an Menschen, Vereine und Initiativen vergeben. Im vergangenen Jahr war der Franziskaner-Bruder Gabriel geehrt worden, der sich in der Gefangenenseelsorge engagiert.

Die Auszeichnungsveranstaltung findet den Angaben zufolge in der Aula des Lessing-Gymnasiums in Neubrandenburg statt. Die Laudatio hält der evangelische Bischof Andreas von Maltzahn.