Immobilien : LBS informiert über Immobilienpreise im Norden

von dpa

13. November 2018, 05:34 Uhr

Der Kauf von Häusern und Wohnungen ist in den vergangenen Jahren auch in Schleswig-Holstein immer teurer geworden. Besonders auf den Inseln und an den Küsten sowie in den Zentren der größeren Städte und durchweg am Hamburger Rand zogen die Preise kräftig an. Ihren aktuellen Immobilienatlas stellt die LBS Bausparkasse heute in Kiel vor. Sie hat erstmals die Preise auf den Inseln und an den Küsten gemeinsam mit den Entwicklungen in den Städten ab 20 000 Einwohnern untersucht.