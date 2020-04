Tourismus : Lauter Ruf nach Entlastungen für Tourismus und Gastronomie

Die Rufe nach Entlastung und neuen Perspektiven für Tourismus und Gastronomie in MV werden lauter. Diese Branchen sind von der Corona-Pandemie wegen der Kontaktbeschränkungen besonders belastet. Neben Mehrwertsteuersenkungen oder Verbesserungen bei Bezugsdauer, Höhe und Bearbeitungszeit des Kurzarbeitergeldes gehe es vor allem um einen Nothilfefonds für den Tourismus, forderte die Linksfraktion im Schweriner Landtag am Dienstag. «Die Idee ist, dass sich die Höhe der finanziellen Unterstützung für Hotels und Pensionen nach der Zahl der Betten, für gastronomische Betriebe nach der Zahl der Sitzplätze richten könnte», sagte der tourismuspolitische Sprecher Henning Foerster.

von dpa

21. April 2020, 16:00 Uhr

Hintergrund ist das für Donnerstag anberaumte Spitzengespräch von Landesregierung, Gewerkschaften und Branchenvertretern. Der Tourismusverband und der Dehoga MV haben bereits eine Lösungsskizze für den Neustart vorgelegt. Demnach sollten die Bewegungsspielräume im eigenen Land vorsichtig größer werden. In der ersten Phase könnten touristische Angebote wieder zugelassen werden, bei denen Besucher und Gäste in hinreichender Distanz zueinander bleiben, etwa in größeren Gaststätten oder in der Freiluftgastronomie.