Unfälle : Lastwagen kippt auf A19 von der Fahrbahn: Bergung am Sonntag

Ein Lastwagen ist am späten Samstagabend auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See (Landkreis Rostock) von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 21-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Lkw mit Auflieger war mit 13 Tonnen Sammelgut beladen. Die Nebenanlage der Autobahn und ein Wildzaun wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 41 000 Euro geschätzt.

von dpa

20. September 2020, 08:53 Uhr