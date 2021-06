Parteien : Laschet sieht Parallelen zwischen MV- und NRW-Landtagswahlen

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sieht Parallelen zwischen seinem damaligen Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen und dem anstehenden in Mecklenburg-Vorpommern.

Güstrow | „Jetzt sagen manche, wir haben doch gar keine Chance, die Ministerpräsidentin ist doch so bekannt und so populär. Ja, das habe ich auch erlebt. Mir hat man auch in Nordrhein-Westfalen gesagt, du hast gar keine Chance, Hannelore Kraft ist die beliebteste deutsche Politikerin, du kannst gar nicht gewinnen“, sagte Laschet in einer am Freitag beim CDU-Lan...

