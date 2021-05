Landtag : Landtagspräsidentin Hesse bei Reitunfall verletzt

Mecklenburg-Vorpommerns Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) hat sich bei einem Reitunfall das Sprunggelenk gebrochen und wird deshalb nicht an der Sitzung des Parlaments an diesem Mittwoch und Donnerstag teilnehmen.

Schwerin | Der Unfall habe sich vergangene Woche ereignet, teilte die Landtagsverwaltung am Montag mit. Am Mittwoch soll Hesse demnach im Krankenhaus in Wismar operiert werden. Die Landtagspräsidentin ist als passionierte Reiterin bekannt. ...

