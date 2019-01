Landtag : Landtagsfraktionen starten ihre Winterklausuren

von dpa

28. Januar 2019, 13:03 Uhr

Unmittelbar nach der dreitägigen Auftakt-Sitzung des Landtags im neuen Jahr nehmen sich die Fraktionen Zeit für ihre Strategieplanung. Als erste starten am Dienstag AfD und Linke ihre Winterklausuren, bei denen traditionell die nächsten Schwerpunkte der politischen Arbeit beraten werden. Für gleich vier Tage zieht sich die AfD-Fraktion nach Heringsdorf auf Usedom zurück, um Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raumes zu schmieden, die Energiewende zu hinterfragen und über den Stand der Digitalisierung zu beraten. Flankiert wird die Klausur von Besuchen der Energiewerke Nord in Lubmin und der Peene-Werft in Wolgast. Die Linksfraktion hält ihre Winterklausur traditionell in Banzkow bei Schwerin ab. Dort will sie über Maßnahmen gegen die soziale Spaltung und gegen Wohnungsnot beraten. Zudem sucht die Linke Kontakt zur Polizei, um über die Sicherheitspolitik im Land zu diskutieren. Am Mittwoch startet die SPD ihre Winterklausur, CDU und Freie Wähler BMV folgen Ende Februar.