Landtag : Landtagsdebatte: Personallücken im Strafvollzug des Landes

Auf Antrag der oppositionellen Linksfraktion wird sich der Landtag heute zum Abschluss der dreitägigen Sitzung mit der Situation im Strafvollzug des Landes befassen. Anlass sind Berichte über Personalengpässe in der Haftanstalt in Bützow (Landkreis Rostock). Diese sollen unter anderem zu überlangen Einschlusszeiten für Häftlinge und Einschränkungen bei Therapie- und Resozialisierungsmaßnahmen geführt haben. In einem offenen Brief hatten Gefangene jüngst die Zustände in der der JVA Bützow kritisiert. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Mecklenburg-Vorpommern beklagte bereits mehrfach eine unzureichende Personalausstattung und einen massiven Beförderungsstau.

von dpa

23. November 2018, 05:24 Uhr

Den Abgeordneten liegt zudem ein Antrag der Regierungsfraktionen SPD und CDU zur Einrichtung einer landesweiten Gedenkstätte für die friedliche Revolution 1989 vor. Demnach soll die Stadt Waren zentraler Ort des Erinnerns werden und 2019 auch die offiziellen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November ausrichten.