Gesellschaft : Landtagsabgeordneter: Zeitumstellung abschaffen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Franz-Robert Liskow hat die Abschaffung der Zeitumstellung gefordert. «Das Experiment Sommerzeit ist gescheitert und sollte dann demnächst auch beendet werden», sagte Liskow am Donnerstag. Die Energieeinsparungen seien laut einer Studie des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag allenfalls minimal oder ganz zu vernachlässigen. «Auch ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen durch die Zeitumstellung ist nicht nachzuweisen», sagte Liskow.

von dpa

22. März 2018, 13:50 Uhr

Hingegen könne der Anpassungsprozess an die Zeitumstellung dem Einzelnen gesundheitlich größere Mühe bereiten. Die EU-Kommission dürfe nicht an einer sinnlosen Regelung festhalten, «nur weil wir seit Jahren die Uhren umstellen», sagte Liskow, der auch Landesvorsitzender der Jungen Union ist.

Die Uhren werden am kommenden Wochenende eine Stunde vorgestellt. In einer Umfrage des Forsa-Instituts sprachen sich 73 Prozent der Befragten gegen das Umstellen der Uhren im Frühjahr und Herbst aus. 27 Prozent gaben an, schon einmal gesundheitliche Probleme nach dem Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit gehabt zu haben. Als Beschwerden wurden vor allem Müdigkeit, Schwierigkeiten beim Einschlafen und Konzentrationsprobleme genannt.