Landtag : Landtagsabgeordnete als Steuerschuldner

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

In dem auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief beklagt der Autor, Finanzstaatssekretär Peter Bäumer, dass die zuständigen Finanzämter keine Möglichkeit hätten, die Schulden zwangsweise einzutreiben. Per Gesetz seien die Diäten der Parlamentarier vor Pfändung geschützt. Bäumer regte daher an, eine Änderung von Landesverfassung und Abgeordnetengesetz zu prüfen. Im Bund etwa sind dem Schreiben zufolge die Einkünfte der Parlamentarier zur Hälfte pfändbar. Diese Regelung gilt offenbar auch in einigen Bundesländern.

Namen wurden in dem Schreiben unter Hinweis auf das Steuergeheimnis nicht genannt. Sprecher der Fraktionen betonten unterdessen, dass von jedem Mitglied des Landtages erwartet werde, dass er mit gutem Beispiel vorangehe und seine Steuern bezahle. Deutlich wurde dabei auch, dass eine Änderung des Abgeordnetengesetzes zur Abschaffung des besonderen Privilegs der Unpfändbarkeit von Einkünften eine Mehrheit im Landtag finden würde.

Mecklenburg-Vorpommern ist dem Vernehmen nach eines von noch vier Bundesländern, in denen Abgeordnete gesetzlich vor Pfändungen geschützt sind. Ursprünglich sollte damit die Unabhängigkeit des Mandats geschützt werden.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 17:15 Uhr