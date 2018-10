Landtag : Landtag startet Beratungen zum Nachtragshaushalt für 2019

Rekordüberschüsse im Vorjahr erlauben Mecklenburg-Vorpommern Extraausgaben im kommenden Jahr. Um 73 Millionen Euro soll der Etat aufgestockt werden. Vor allem, um Wahlversprechen von SPD und CDU umzusetzen. Die Opposition hat weitere Vorschläge.

von dpa

24. Oktober 2018, 14:17 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will im kommenden Jahr mehr ausgeben als im schon beschlossenen Landesetat 2019 vorgesehen. Der Landtag in Schwerin hat dazu am Mittwoch die Beratungen zum erforderlichen Nachtragshaushalt aufgenommen. Der Entwurf der Landesregierung, der Zusatzausgaben vor allem für Kitas, Polizei und Digitalisierung vorsieht, wurde zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse überwiesen. Die Opposition machte bereits Änderungsbedarf geltend.

Das Etatvolumen für 2019 beträgt bislang 8,141 Milliarden Euro. Die von der Regierung geplanten Extraausgaben sind bislang mit knapp 73 Millionen Euro beziffert und sollen durch Überschüsse aus dem Jahr 2017 finanziert werden.

Jeweils 15 Millionen Euro sind für die weitere Beitragsentlastung für Eltern von Kleinkindern sowie für Zusatzstellen und höhere Zuschläge bei der Polizei vorgesehen. 40 Millionen Euro sollen in einen Digitalisierungs-Fonds fließen, aus dem insbesondere Projekte in Wirtschaft und Verwaltung gefördert werden sollen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, dass statt der bislang geplanten zwei sechs digitale Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern gegründet werden sollen, um die Entwicklung voranzubringen und Existenzgründungen zu erleichtern. «Wir haben eine selbstbewusste Start-up-Szene. Bei der Digitalisierung gibt es eine große Dynamik, wir wollen die Chancen nutzen», sagte Schwesig. Geld aus dem Fonds fließt auch in Aufbau einer MV-Bürgerplattform im Internet, mit der die Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung einfacher und schneller werden soll. Die Mittel können je nach Bedarf in den kommenden Jahren eingesetzt werden.

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer begrüßte diese Pläne als guten Ansatz. Doch müsse das Land deutlich mehr tun, um den Rückstand bei der Digitalisierung aufholen zu können.

Die finanzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jeannine Rösler, warnte davor, bei der mit dem Nachtrag ebenfalls geplanten Neuregelung der Flüchtlingskosten Tatsachen zu Lasten der Kommunen zu schaffen. Zudem erneuerte sie die Forderungen nach einer frei verfügbaren Investitionspauschale für Kommunen und vollständiger Entlastung der Eltern von den Kita-Gebühren schon ab 1.1 2019. «Die Haushaltslage ließe das zu», sagte Rösler.

Laut Schwesig zahlen Eltern im Land für die Betreuung ihrer Kinder derzeit 130 Millionen Euro im Jahr. Vom neuen Jahr an werde die Gebühr bei mehreren Kleinkindern in der Familie nur noch für ein Kind erhoben. Nach Meinung Röslers schafft dieser Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Kostenfreiheit ab 2020 aber nur Unsicherheit und unnötige Bürokratie.

Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) räumte ein, dass die Befreiung der Eltern von allen Kitakosten derzeit nicht in erster Linie ein finanzielles Problem sei. Die äußerst differenzierte Gebührenstruktur der Kita-Träger erschwere die Suche nach einer landesweit gültigen Kostenübernahme. Die Gespräche mit Kommunal- und Sozialverbänden liefen und ein erster Einigungsvorschlag der Regierung sei absehbar.

Wie Brodkorb weiter sagte, soll mit dem Nachtragshaushalt auch der Weg geebnet werden für die Aufstockung des Pensionsfonds für Beamte. In nächsten Schritt sollen dem Fonds 40 Millionen zugeführt werden. Außerdem werde ein Sondervermögen für den Breitbandausbau gebildet. Demnach stellt das Land 504 Millionen Euro für die Schaffung schneller Internetverbindungen auf dem Lande bereit. Für 93 Projekte im Nordosten hatte der Bund 832 Millionen Euro zugesichert. Das Geld ist aber an Eigenanteile von Land und Kommunen geknüpft.