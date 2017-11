Landtag : Landtag macht Weg frei für landesweite Ehrenamtskarte

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

Als eines der letzten Bundesländer will nun auch Mecklenburg-Vorpommern eine landesweit gültige Ehrenamtskarte einführen. Der Landtag forderte in seiner Sitzung am Donnerstag die SPD/CDU-Regierung mit großer Mehrheit dazu auf, bis Oktober 2018 gemeinsam mit Kommunalverbänden und Ehrenamtsstiftung ein Konzept für die Karte zu entwickeln. Sie soll ehrenamtlich tätigen Menschen kleinere Vergünstigungen ermöglichen, wie verbilligten Eintritt in Theatern, Museen und Schwimmbädern oder auch günstigere Tickets im Nahverkehr. «Wer Verantwortung für andere Menschen übernimmt, verdient Wertschätzung, auch materielle Anerkennung», sagte die CDU-Abgeordnete Christin von Allwörden. Dem pflichtete Jeannine Rösler von der Linksfraktion bei: «Ehrenamt braucht und verdient mehr als salbungsvolle Worte.»

