Landtag : Landtag in Schwerin setzt NSU-Untersuchungsausschuss ein

2004 wurde Mehmet Turgut in Rostock erschossen. Er ist eines von zehn Opfern, die auf das Konto der NSU-Rechtsterroristen gehen sollen. 14 Jahre nach diesem Mord nimmt ein Untersuchungsausschuss im Schweriner Landtag dazu die Arbeit auf. Es geht auch um Ermittlungsfehler.

von dpa

26. April 2018, 13:16 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat am Donnerstag mit großer Mehrheit einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit dem Themenkomplex «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) befasst. Mecklenburg-Vorpommern ist damit das achte Bundesland, in dem das Parlament die Gewalttaten der neonazistischen Terrorgruppe und deren Vernetzung in der rechten Szene umfassend unter die Lupe nimmt. Gleichzeitig sollen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden kritisch bewertet werden.

SPD, CDU, Linke und BMV, die den Einsetzungsbeschluss gemeinsam eingebracht hatten, stimmten dafür. Die AfD beklagte, zuvor nicht einbezogen worden zu sein, und enthielt sich der Stimme. Einer ihrer Abgeordneten stimmte - offenkundig versehentlich - dagegen.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter, der seit Jahren die Einsetzung eines Parlamentsausschusses zum NSU gefordert hatte, sprach in der emotionsgeladenen Debatte von einem längst überfälligen Schritt. «Der Landtag wird nun seiner Verantwortung gegenüber den Opfern und ihren Hinterbliebenen endlich gerecht», sagte Ritter. Viele Fragen seien noch immer offen.

Dem NSU, von dem nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Ende 2011 nur noch Beate Zschäpe am Leben ist und in München vor Gericht steht, werden zehn, meist fremdenfeindlich motivierte Morde zugerechnet. Zu den Opfern zählt Mehmet Turgut, der 2014 in Rostock erschossen wurde. Zudem sollen zwei Banküberfälle 2006 und 2007 in Stralsund auf das Konto des NSU gehen. Laut Ritter legen unter anderem der Fund einer NSU-CD und eine Danksagung an den NSU in einem rechtsextremistischen Magazin nahe, dass es frühzeitig Kontakte nach Mecklenburg-Vorpommern gab.

Auch der Bundestag hatte zwei Untersuchungsausschüsse zum NSU eingesetzt. Im Abschlussbericht attestierten die Parlamentarier den Ermittlungsbehörden in Bund und Ländern erhebliche Fehler und massive Kommunikationsdefizite. Lange waren die Täter im kriminellen Milieu gesucht worden, Spuren zum Rechtsextremismus nicht verfolgt worden.

Dem Einsetzungsbeschluss zufolge soll auch der Untersuchungsausschuss in Schwerin nicht nur die Aktivitäten des NSU und mögliche Unterstützerstrukturen in der rechten Szene untersuchen. Im Fokus stehen zudem die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Land, das Wirken des Verfassungsschutzes, der V-Leute in der Szene hatte, sowie politische Verantwortlichkeiten.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Wippermann bezeichnete die Einsetzung des Sonderausschusses als logische Folge der bisherigen Aufklärungsbemühungen im Landtag. Der im Vorjahr gebildete Unterausschuss im Innenausschuss sei aus formalen Gründen schnell an Grenzen gestoßen und habe nicht die notwendige Akteneinsicht erhalten. Doch könne der nun gebildete Sonderausschuss auf der bisherigen Arbeit aufbauen. Mecklenburg-Vorpommern habe die Pflicht, zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten beizutragen. «Nicht nur weil unser Land bundesweit den Ruf einer neonazistischen Keimzelle hat, sondern vor allem, weil wir den Opfer des NSU eine Aufklärung schuldig sind», sagte sie.

Mehrere Sprecher der AfD stellten den Sinn des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Zweifel und kritisierten die damit verbundenen Kosten von mehr als einer halben Million Euro im Jahr. «Ich befürchte, dass bei dem Ausschuss eher nichts herauskommt», sagte der Abgeordnete Bert Obereiner. Zudem hätten sich andere Ausschüsse schon mit der Rolle des NSU in Mecklenburg-Vorpommern befasst, wie auch das Oberlandesgericht in München im aktuellen Prozess um Zschäpe. Christoph Grimm verwies darauf, dass die dem NSU zur Last gelegten Gewalttaten noch nicht rechtskräftig bewiesen seien. «Außerdem sind andere Mächte beteiligt, die alles vertuschen», sagte Grimm, ohne allerdings konkret zu werden.